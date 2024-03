Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstreckten übers Wochenende drei Haftbefehle

Pasewalk / Pomellen (ots)

Nachdem die Bundespolizisten bereits am Freitag einen polnischen Staatsangehörigen, der mit Haftbefehl gesucht worden war, festnahmen und in die JVA Neustrelitz überführten, folgten zwei weitere Festnahmen am Samstag.

Gegen 11:25 Uhr stellten die eingesetzten Kräfte einen 41jährigen polnischen Staatsangehörigen auf der BAB 11 in Pomellen als Beifahrer eines Seat mit polnischer Zulassung fest. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Daten anhand seiner gültigen polnischen ID-Karte ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme/ Strafvollstreckung wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Demnach ist eine Geldstrafe von 600,00EUR zusätzlich noch 77,50EUR Kosten zu zahlen. Bei Nichtzahlung sind ersatzweise 30 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe wurde die Person um 15:10 Uhr auf freien Fuß gesetzt.

Ein weiterer 41jähriger Pole wurde gegen 20:35 Uhr als Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung an gleicher Stelle kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Osnabrück wegen der Straftat Fahren ohne Führerschein. Danach hatte P1 eine Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 1281,00 Euro zu zahlen oder 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe und Kosten wurde die Person um 22:00 Uhr auf freien Fuß gesetzt.

