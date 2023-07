Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Samstag (15.07.2023) kam es um 8.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Grevenbrück. Als eine 64-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Supermarktes in die Kölner Straße einfuhr, kollidierte ihr Fahrzeug auf der Straße mit einer Fahrradfahrerin. Der 62-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

