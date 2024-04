Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Kfz gestohlen

Geilenkirchen-Waurichen (ots)

Zwischen dem 8. April (Montag), 21 Uhr, und dem 9. April (Dienstag), 08.15 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Straße Auf dem Jück an einem Kfz eine Seitenscheibe ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Dabei erbeuteten sie eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten.

