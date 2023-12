Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich auf der Ludwigshafener Straße, in Fahrtrichtung SAP Arena ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befand sich auf der Ludwigshafener Straße, bremste schlagartig ab und bog im weiteren Verlauf in die Hermsheimer Straße ab. Im nachfolgenden Verkehr kam es auf Grund des abrupten Bremsmanövers zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Hyundai. Mitursächlich war nach derzeitigen Ermittlungen ein zu geringer Sicherheitsabstand. Der in die Hermsheimer Straße abbiegende unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell