POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Mehrfamilienhaus, zwei verletzte Anwohner, PM Nr. 2

Heddesheim (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 22:00 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, in der Schriesheimer Straße in Heddesheim, gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnte zunächst eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus und offene Flammen aus einer Wohnung im 4.OG festgestellt werden. Kurz danach erfolgte die Brandbekämpfung durch die Feuerwehren aus Schriesheim, Ladenburg, Heddesheim, Hirschberg, Dossenheim und Ilvesheim. Der Brand konnte erfolgreich und kontrolliert gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch den Brand erlitten insgesamt zwei Bewohner Verletzungen, die nach dem Transport in umliegende Krankenhäuser weiter ärztlich versorgt wurden. Das Gebäude ist außer der betreffenden Wohnung, in der der Brand ausbrach, wieder bewohnbar. Die Bewohner konnten gegen 01:30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der durch das Brandgeschehen eingetretene Sachschaden am Wohngebäude wird auf ca. 60.000,- Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die weitere Ermittlung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

