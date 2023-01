Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohlfahrtsverband und Sportverein werden Ziel von Einbrechern

Pforzheim (ots)

Ein Wohlfahrtsverband sowie ein Sportverein sind in Pforzheim zum Ziel von Einbrechern geworden.

Im Fall des Wohlfahrtsverbands hebelten die Täter im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten in der Dillsteiner Straße. Die Eindringlinge durchwühlten Schränke und stahlen letztlich einen kleineren, dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Nacht von Sonntag auf Montag nutzten Einbrecher, um ebenfalls gewaltsam in das Gebäude eines Sportvereins mit angeschlossener Gaststätte in der Heidenheimer Straße zu gelangen. Auch hier waren die Täter auf Bargeld aus und stahlen einen Betrag in niedriger, dreistelliger Höhe.

Die Polizeireviere Pforzheim-Süd und -Nord bitten Zeugen darum, sich unter den Rufnummern 07231 186-3311 oder 07231 186-3211 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell