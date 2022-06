Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden Gullideckel entfernt - Auto beschädigt Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor Mitternacht, entfernten unbekannte einen am Fahrbahnrand der Güterstraße befindlichen Gullideckel und legten diesen auf die Straße. Dies erkannte die Fahrerin eines Audi zu spät und fuhr über den Gullideckel. Beim Überfahren wurde ein Reifen mitsamt der Felge beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 EUR.

Der Gullideckel war in Höhe des Werkhofes der Stadt Rheinfelden entnommen und neben den geöffneten Schacht gelegt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, T.: 07623 74040, in Verbindung zu setzen.

FLZ/Fi Wü

