Hückelhoven (ots) - In der Neckarstraße öffneten unbekannte Personen einen Pkw und entwendeten aus dem Fußraum einen Rucksack. Die Tat ereignete sich am 8. April (Montag) zwischen 19.30 Uhr und 20.40 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

