POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße, Freitag, 16.02.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 17.02.2024, 06.30 Uhr NORTHEIM (mho) - Zeugen gesucht In dem o.g. Tatzeitraum kam es bei einem Lebensmittelgeschäft in der Graf-Otto-Straße zur einer Sachbeschädigung an einer Eingangstür. Durch bislang unbekannte Personen wurde eine Eingangstür beschädigt. Diese wurde dabei nach innen gedrückt und verzog sich leicht. Hierbei ...

mehr