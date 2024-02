Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Fußtritte

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Freitag, 16.02.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 17.02.2024, 06.30 Uhr

NORTHEIM (mho) - Zeugen gesucht

In dem o.g. Tatzeitraum kam es bei einem Lebensmittelgeschäft in der Graf-Otto-Straße zur einer Sachbeschädigung an einer Eingangstür.

Durch bislang unbekannte Personen wurde eine Eingangstür beschädigt. Diese wurde dabei nach innen gedrückt und verzog sich leicht. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551-7005-0 zu melden.

