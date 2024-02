Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Erlenbach: Schulbus rollt los/Schüler und Busfahrer verletzt

Fürth (ots)

Ein Schulbus ist am Mittwochvormittag (14.02.), gegen 7.40 Uhr, an einer Bushaltestelle im Mittershäuser Weg wenige Meter losgerollt und anschließend auf einer nahegelegenen Wiese wieder zum Stillstand gekommen. Mehrere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 Jahren sind daraufhin aus dem wegrollenden Bus gesprungen. Hierbei wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand 12 Personen, darunter auch der Busfahrer verletzt. Fünf Schülerinnen und Schüler mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden. Zwei davon, im Alter von 11 und 12 Jahren, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle übrigen Verletzten konnten anschließend die Unfallstelle eigenständig verlassen.

Der 71 Jahre alte Busfahrer hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines technischen Defekts den Bus verlassen. Warum das Fahrzeug anschließend losrollte, ist nun Gegenstand weiteren Ermittlungen, in die auch ein Unfallsachverständiger einbezogen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell