Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Nach mehreren Autoaufbrüchen/Verdächtiger festgenommen

Nauheim (ots)

Nach mehreren Autoaufbrüchen in jüngster Vergangenheit in Nauheim kann die Polizei nun einen Ermittlungserfolg vermelden. Bei einer der Taten erbeutete der Täter auch ein Tablet. Die Ortung des Geräts durch die geschädigte Autobesitzerin führte die Ermittler am Dienstag (13.03.) auf die Spur eines 23 Jahre alten Mannes. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten nicht nur das entwendete Tablet, sondern auch mehrere Mobiltelefone und persönliche Dokumente, die zurückliegenden Autoaufbrüchen zugeordnet werden konnten. Zudem fanden die Ermittler bei dem 23-Jährigen einen mit Süßigkeiten vollgepackten Rucksack. Wie sich anschließend herausstellte, dürften die Naschwaren kurz zuvor in einem Einkaufsmarkt in Nauheim gestohlen worden sein.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste diverse polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben. Die Polizei prüft außerdem, ob er auch noch für weitere Straften in Betracht kommt.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5712849 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5711994 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5710173 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5691588

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell