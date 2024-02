Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Neckarsteinach (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (14.02.), gegen 2.00 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Burgenstraße in Neckarhausen abgesehen. Mit Gewalt versuchten sie den Automaten aufzubrechen und wurden dabei von einem Zeugen ertappt. Das kriminelle Duo flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort. Die Männer waren beide etwa 1,75 Meter groß, schwarz gekleidet und trugen Kapuzen. Einer von ihnen wird als schlank, sein Begleiter als korpulent beschrieben.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Wald-Michelbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

