Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtaschendiebstahl - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim - Eingangsbereich des EDEKA Center - Marienstraße 25

Am frühen Freitagnachmittag kam es im Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl durch bislang unbekannte Täterschaft. Die Geschädigte befand sich mit ihrem Einkaufswagen im Eingangsbereich des og. Einkaufsmarktes. Als sie in Höhe des dortigen Bäckers ihren Einkaufswagen samt Tasche für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt ließ, um beim dortigen Büchertauschregal zu stöbern, kam es zu dem Diebstahl eines in ihrem Einkaufswagen abgelegten Jutebeutels mit buntem Aufdruck. In dem Beutel befanden sich insgesamt 2 Geldbörsen der Geschädigten, der Entwendungsschaden beläuft sich auf schätzungsweise 250,- Euro. Durch das Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Personen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05382 - 95390 bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden. (Ham)

