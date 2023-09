Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Stationäre Verkehrskontrolle - Schwerpunkt Prävention. B407

Kell am See (ots)

Unter Aspekt des integrativen Ansatzes wurde am Dienstag, dem 26.09.2023, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, eine stationär angelegte Verkehrskontrolle an der B 407, Gemarkung Kell am See, durchgeführt. Die agierenden Kräfte der Polizeiinspektion Hermeskeil legten hierbei ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen/Fahrer und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Hierbei wurden insgesamt 54 Fahrzeuge kontrolliert. Neben etlichen geringfügigen Verstößen konnte bei einem Fahrzeugführer zeitnaher Alkoholkonsum nachgewiesen und in zwei Fällen eine mangelnde Verkehrssicherheit der PKW festgestellt werden. In diesen drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell