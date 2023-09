POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht vom 24.09.2023 um 04:30 Uhr kam es in der Dresdener Straße in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl aus einem PKW der Marke Toyota. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem unverschlossenen PKW eine Geldbörse mit diversen Ausweisdokumenten. Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. ...

