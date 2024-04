Wegberg-Klinkum (ots) - Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag (5.April), 16 Uhr, und Montagmorgen (8. April), 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem an der Gottfried-Plaum-Straße gelegenen Kindergarten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Geldkassette sowie eine Spielzeugbox. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

