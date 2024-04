Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Brände

Heinsberg/-Uetterath (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (11. April) kam es zu zwei Pkw-Bränden. Gegen 01.30 Uhr meldete eine Anwohnerin einen brennenden Pkw, der auf einem öffentlichen Parkplatz an der Geilenkirchener Straße abgestellt war. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen. Um kurz nach 4 Uhr brannte dann ein Kfz, dass auf einem Park & Ride Parkplatz an der Autobahnabfahrt Heinsberg abgestellt war. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen. Personen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft zudem, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell