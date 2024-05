Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung und Bedrohung eines Vollzugsbeamten

Neuhofen (ots)

Neuhofen In den Abendstunden des 01.05.2024 wurde ein Vollzugsbeamter im Rahmen seiner Tätigkeit in der Medenheimer Straße von mehreren Männern beleidigt und bedroht. Hintergrund waren Parkverstöße, welche durch den Vollzugsbeamten geahndet wurden. Zu aktuellen Ermittlungsstand sind lediglich zwei der drei Täter identifiziert. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell