Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Medizinische Probleme einer Autofahrerin führen zu Unfall

VS-Villingen (ots)

Nachdem eine 84-jährige Frau während einer Autofahrt medizinische Probleme bekommen hat, ist es am Dienstagnachmittag zu einem heftigen Unfall im Bereich der Kreuzung "An der Hammerhalde", Peterzeller Straße und Schertlestraße gekommen. Kurz nach 13.30 Uhr fuhr die Frau zusammen mit einer 85-jährigen Beifahrerin in einem schon älteren VW Bora auf der Straße "An der Hammerhalde" in Richtung Kreuzung Peterzeller Straße. Kurz vor der Kreuzung bekam die 84-jährige Autofahrerin medizinische Probleme und erlitt eine Art "Blackout". Der so unkontrollierte VW geriet auf den Gegenfahrstreifen und fuhr dort auf einen 56-jährigen Radfahrer zu. Dem gelang es noch rechtzeitig vor einer Kollision sich mit einem Sprung vom Rad auf den angrenzenden Grünstreifen unverletzt in Sicherheit zu bringen. Nach dem Überrollen des Fahrrades überquerte der VW ungebremst eine vor der Kreuzung befindliche Verkehrsinsel, querte in der Folge die Peterzeller Straße und prallte auf der gegenüberliegenden Seite im Bereich der Schertlestraße gegen eine vorhandene Schutzplanken, so dass der Wagen schließlich stehen blieb. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit dem Querverkehr der bevorrechtigten Peterzeller Straße. Die 84-jährige Autofahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung, auch wegen dem erlittenen "Blackout", mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt. An dem überrollte Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den mit rund 5000 Euro total beschädigten älteren VW Bora.

