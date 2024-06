Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen am Kaiserstuhl: Männer sollen Verkehrsschilder auf die Straße gelegt haben

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 20.06.2024, gegen 0 Uhr sollen zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren in der Brühlstraße in Bahlingen am Kaiserstuhl zwei Verkehrszeichen aus den Verankerungen herausgerissen und auf die Straße gelegt haben.

Ein Zeuge, der die Männer dabei beobachtete, verfolgte diese bis zum Eintreffen der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei beiden Tatverdächtigen jeweils einen Wert von über 1,6 Promille. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr rechnen.

