Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen - einer verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2024, gegen 17:00 Uhr, stießen auf dem Radweg an der B 34 zwischen WT-Tiengen und dem Gewerbegebiet Kaitle zwei Fahrradfahrer zusammen. Beide waren sich in einer Kurve entgegengekommen, wobei ein 46 Jahre alter Mann diese geschnitten haben dürfte. Es kam zum Kontakt und beide stürzten. Während der 56-jährige beteiligte Fahrradfahrer unversehrt blieb, zog sich der jüngere Radfahrer eine Frakturverletzung zu. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Die Pedelecs der Männer wurden nicht beschädigt.

