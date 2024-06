Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Jugendlicher auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2024, gegen 20.15 Uhr, ist ein Jugendlicher auf einem Fahrrad bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße von Weil am Rhein verletzt worden. Der 14-jährige hatte beim Europaplatz fahrenderweise über einen Fußgängerüberweg die Fahrbahn gequert. Er war mit dem herannahenden Pkw eines 25-jährigen Mannes zusammengestoßen. Der verletzte Jugendliche wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell