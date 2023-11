POL-HX: Fußgänger beim Überqueren eines Fußgängerüberweges schwer verletzt

Beverungen (ots) - Am Freitag, 30. Oktober, gegen 16 Uhr, stellte eine 53-jährige Beverungerin ihren blauen Honda in der Burgstraße ab. Als sie am darauffolgenden Montag wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine frischen Beschädigungen an ihrem Pkw an der rechten Seite der Heckstoßstange fest. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen ...

mehr