Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Beverungen

Beverungen (ots)

Am Freitag, 30. Oktober, gegen 16 Uhr, stellte eine 53-jährige Beverungerin ihren blauen Honda in der Burgstraße ab. Als sie am darauffolgenden Montag wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine frischen Beschädigungen an ihrem Pkw an der rechten Seite der Heckstoßstange fest. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen./Rek

