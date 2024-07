POL-OG: Gaggenau - Rennradfahrer leicht verletzt

Gernsbach (ots) - Am Sonntag machte sich ein Unbekannter unbefugt an den Leitpfosten auf der K 3703 zwischen Lautenbach und Scheuern zu schaffen. Mutmaßlich gegen 15:15 Uhr lief der Täter die Straße entlang und riss dabei 30 Leitpfosten heraus, die er anschließend in den Wald und das hohe Gras am Fahrbahnrand warf. Dadurch waren die Reflektoren der Leitpfosten für die folgenden Verkehrsteilnehmer in der Dunkelheit ...

