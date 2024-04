Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Alkoholeinfluss Kreisverkehr überquert und im Buschwerk geparkt

Büren-Wewelsburg, Alter Hellweg (ots)

(hajos) In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr eine 34-Jährige aus Borchen mit ihrem Opel Insignia den Alten Hellweg aus Richtung des Flughafens kommend in Richtung Tudorf. Kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe der Ortschaft Wewelsburg kam die Borchenerin zunächst aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte Verkehrszeichen auf der dem Kreisverkehr vorgelagerten Verkehrsinsel und geriet daraufhin weiter geradeaus auf die dortige Grünfläche der Mittelinsel. Diese Fläche überquerte die 34-Jährige dann geradeaus und kam schließlich auf der Richtungsfahrbahn Tudorf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam ihr Opel Insignia schließlich ca. 10 Meter vom Fahrbahnrand im Buschwerk zum Liegen. Gegen 06:30 Uhr erschien die Borchenerin an der ca. 3 km vom Unfallort entfernten Wohnanschrift einer Verwandten in der Ortsmitte von Büren-Ahden. Sie wies diverse Schnittverletzungen, Prellungen und Hämatome auf, woraufhin von dort aus die Polizei und ein Rettungswagen alarmiert wurde. Die Borchenerin machte nur vage Angaben zum Unfallgeschehen und zum Unfallort. Eingesetzte Beamte stellten aber dann den Unfallort anhand der beschädigten Verkehrseinrichtungen fest. Nach Feststellung beinahe vollständig zugeschneiter Fahrspuren fanden die Beamten den Opel Insignia schließlich im dichten und zugeschneiten Buschwerk neben der Fahrbahn. Da in der Atemluft der 34-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihr eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein sichergestellt. Der total beschädigte Opel Insignia musste aus dem Buschwerk geborgen und abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,-- EUR geschätzt.

