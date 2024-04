POL-PB: Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Paderborn (ots) - (md) Am späten Donnerstagvormittag (18.04.2024, 11.15 Uhr) wurde eine 91-jähriger Senior in Paderborn Opfer eines Haustürbetrugs. Der Täter gab vor, für einen Flohmarkt zu sammeln. Der Geschädigte öffnete auf Klingeln die Tür. Der unbekannte Besucher gab an, für einen Flohmarkt auf der Suche nach Büchern, Schallplatten oder Schmuck zu sein. Daraufhin holte das Opfer eine Schmuckschatulle an die ...

mehr