Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb bestiehlt Senior im Parkhaus und flüchtet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch um 09:45 Uhr schlug ein Trickdieb in einem Parkhaus in der Hesselgasse zu. Der Unbekannte sprach einen 79-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto in dem Parkhaus befand, unter einem Vorwand an. In dem Gespräch erkundigte sich der Unbekannte, ob der 79-Jährige eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Während der hilfsbereite Senior seine Geldbörse öffnete, griff der Mann sogleich durch das Fenster und gab gegenüber dem 79-Jährigen an, ihm bei der Suche zu helfen. Kurz darauf entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Im Nachgang stellte der 79-Jährige das Fehlen mehrere Geldscheine im hohen zweistelligen Bereich fest.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40-50 Jahre alt, korpulent, ca. 175 - 180 cm groß, dunkles, kurzes Haar, südländischer Phänotyp. Er trug einen dunkelblauen Pullover mit Rundhalsausschnitt und einem kleinen Emblem auf der linken Brustseite.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Tel.: 06222 / 57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell