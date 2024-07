Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Arbeitsunfall

Forbach (ots)

Zu einem Unfall auf einer Baustelle des Pumpspeicherwerkes an der B 462 kam es am Dienstagmorgen. Kurz vor 8 Uhr war ein Arbeiter beim Begehen der Baustelle durch einen Bagger kurzzeitig eingeklemmt und verletzt worden. Während sich die Besatzung eines Rettungswagens um den Verletzten kümmerte, brachte ein Rettungshubschrauber einen Notarzt an die Unfallstelle. Der Arbeiter wurde zur weiteren Untersuchung, auch hinsichtlich der schwere seiner Verletzungen, in ein Klinikum gefahren. Wie es zum dem Unfall kommen konnte, wird nun durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden untersucht.

