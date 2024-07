Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Notlandung eines motorisierten Segelflugzeuges nahe Bentierode

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck - Landwirtschaftliche Fläche nördlich der Ortschaft Bentierode

Am Freitag, den 05.07.2024, gegen 14:55 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Spaziergänger bei der Polizei in Bad Gandersheim gemeldet, dass soeben ein Segelflugzeug sehr tief an der Ortschaft Bentierode vorbeigeflogen sei. Der Segelflieger sei in so niedriger Höhe unterwegs gewesen, dass durch diesen fast die Baumwipfel des nahegelegenen Waldes berührt worden wären. Der Anrufer vermutete eine Notlandung des Flugzeuges. Durch das Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurde umgehend ein Funkstreifenwagen zur genannten Örtlichkeit entsendet. Durch die eingesetzten Kräfte konnte festgestellt werden, dass es tatsächlich zu einer Notlandung durch ein motorisiertes Segelflugzeug gekommen war. Bei dem ungeplanten Landemanöver kam glücklicherweise keiner der beiden Insassen zu Schaden. Am Segelflieger wurde durch die Landung lediglich das Fahrwerk etwas beschädigt. Nach Angabe des Piloten kam es während des Fluges zu einem plötzlichen Motorschaden, sodass eine Notlandung auf einem freien Feld erfolgen musste, anstatt wie geplant den Flugplatz in Bad Gandersheim anzusteuern. Wodurch der plötzliche Schaden eintrat, ist bislang nicht bekannt. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell