Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person beschädigt Fensterscheibe und Schaukäste

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Dorfstraße, Dienstag, 02.07.2024, 12.00 Uhr - Mittwoch, 03.07.2024, 18.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem o.g. Tatzeitraum kam es an einem Vereinsheim in der Dorfstraße in Nörten-Hardenberg zu mehreren Sachbeschädigungen. Mindestens eine bislang unbekannte Person schlug eine Fensterscheibe des Heimes ein sowie beschädigte auf bisher ungeklärte Art und Weise zwei vor Ort befindliche Schaukästen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 700,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

