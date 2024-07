Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendetektiv erwischt 30-jährigen Dieb

Northeim (ots)

37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Donnerstag, 04.07.2024, 18.06 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag hielt sich ein 30-jähriger Mann aus Northeim in einem Supermarkt an der o.g. Örtlichkeit auf. Während seines Einkaufes verstaute er ein paar Socken im Wert von 8,00 Euro in seiner Jackentasche. Anschließend begab er sich zum Kassenbereich, bezahlte anderweitige Ware und verließ den Kassenbereich in Richtung Ausgang. Die zuvor verstauten Socken bezahlte der Mann nicht. Der Vorfall wurde durch den 60-jährigen Ladendetektiv beobachtet. Dieser sprach den Mann schließlich an und informierte die Polizei.

Ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Zudem muss er sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

