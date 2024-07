Bad Gandersheim (ots) - Einbeck / Orxhausen, Mittwoch, 03.07.24, 02.40 Uhr EINBECK (schw) - In der Nacht von Dienstag 02.07.24 auf Mittwoch, 03.07.24, gegen 02.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Einbeck / Orxhausen das Kraftfahrzeug eines 57-jährigen Einbeckers. Der Geschädigte stellte seinen Transporter, Ford Transit am Dienstag, 02.07.24, gegen 16.30 Uhr ordnungsgemäß geparkt auf dem Parkplatz an seinem Wohnhaus ab. Gegen 02:40 Uhr vernahm der ...

