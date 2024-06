Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde ein 22-jähriger Radfahrer aus Welver bei einem Verkehrsunfall am Montag, 17. Juni 2024. Gegen 14.10 Uhr wollte er vom Saalkampweg nach links in die Siegenbeckstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen BMW-Fahrers aus Rietberg, der die Siegenbeckstraße in Richtung Westen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer musste u.a. mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein Aufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis eingesetzt. (fa)

