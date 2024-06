POL-HAM: Hausbewohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Hamm-Mitte (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Hamm konnten am Freitag, 14. Juni, einen 42-jährigen Mann festnehmen, der sich zuvor an einem an der Schleuse abgestellten Fahrzeug zu schaffen gemacht hatte. Wie auf Videoaufnahmen zu erkennen ist, näherte sich der 42-Jährige dem Wagen, begutachtete diesen und setzte schließlich mit einem Werkzeug an einer ...

mehr