Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall nach Wendemanöver - Zwei Personen verletzt

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten im Bremerhavener Stadtteil Lehe wurden die Polizei und die Feuerwehr am gestrigen Dienstagabend, 11. Juni, alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 72-jähriger Fahrer gegen 18 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Hafenstraße in südlicher Richtung unterwegs. Er hielt kurz nach dem Passieren der Dorotheastraße am rechten Fahrbahnrand an. Ein 24-Jähriger mit seinem VW Transporter fuhr in gleicher Richtung und wollte das haltende Fahrzeug passieren. Dies hatte der 72-jährige Caddy-Fahrer offenbar nicht oder zu spät gesehen und leitete in diesem Moment ein Wendemanöver ein. Der Fahrer des VW-Transporters konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. In dem Transporter wurden ein 33-jähriger Mann sowie ein sechsjähriges Kind verletzt und durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei sperrten für die Zeit der Unfallaufnahme die Straße für den Fließverkehr. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

