Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 38-Jähriger greift zwei Personen in Ärztehaus an - Vorläufige Festnahme

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen einen 38-jährigen Mann. Dieser wird beschuldigt, am Dienstagmittag, 11. Juni, gegen 13.30 Uhr in einem Ärztehaus in Bremerhaven-Schiffdorferdamm zwei Personen mit einem noch unbekannten Gegenstand angegriffen und leicht verletzt zu haben. Zudem habe der Mann in der Praxis randaliert und Sachbeschädigungen begangen. Die Hintergründe für die Taten werden derzeit ermittelt. Danach flüchtete der 38-Jährige durch das Stadtgebiet. Die Polizei leitete eine entsprechende Fahndung ein.

Gegen 15 Uhr fiel die Person zufällig einem Zeugen auf: Der Mann saß in einem Pkw auf der Rückbank und stritt offenbar mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen, wobei er diese augenscheinlich auch körperlich angriff. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Kräfte der Polizeien aus Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven stellten den Mann wenig später in einem Wohnviertel in Geestland-Langen und nahmen ihn vorläufig fest. Hier hatte der Beschuldigte zuvor erneut randaliert und weitere Sachbeschädigungen begangen.

Der 38-Jährige, der nun diverse Strafanzeigen erhält, wurde ins Polizeigewahrsam nach Bremerhaven gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

