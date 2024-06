Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nehmen Heizungen und Rohre mit - Hoher Sachschaden in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Ein hoher Schaden ist einem Bremerhavener Bauherrn im Stadtteil Lehe entstanden: Aus einem Mehrfamilienhaus, das der Mann derzeit sanieren lässt, haben Unbekannte Heizkörper und Kupferrohre gestohlen. Neben den entwendeten Gegenständen beschädigte austretendes Wasser die Räumlichkeiten.

Wann genau die Täter in das Haus an der Auguststraße/Ecke Jacobistraße kamen, ist noch unklar. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich auf Anfang April dieses Jahres bis zum gestrigen Montag, 10. Juni, eingrenzen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Sie entfernten sämtliche Kupferrohre, auch jene, die bereits mit dem Wasserkreislauf verbunden waren. Zudem nahmen sie Heizkörper mit. Durch das Abtrennen, Herausreißen und Demontieren der Gegenstände wurden weitere Einrichtungsgegenstände ruiniert. Austretendes Wasser sammelte sich im Keller, sodass hier ein größerer Wasserschaden entstand. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Aufgrund der großen Menge der entwendeten Gegenstände ist von mehreren Tätern auszugehen, die mutmaßlich ein Fahrzeug für den Abtransport verwendet haben. Die Polizei Bremerhaven ermittelt und nimmt Hinweise unter 0471/953-3221 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell