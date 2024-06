Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raubüberfall auf Bäckereifiliale - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag, 7. Juni, einen Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf verübt. Danach konnte er unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein noch unbekannter Täter die Filiale einer Bäckerei im Wulsdorf-Center an der Weserstraße gegen 13.30 Uhr vom dortigen Parkplatz aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Kunden im Geschäft. Der Unbekannte wartete zunächst, bis die übrige Kundschaft den Verkaufsraum verlassen hatte und er mit der dort tätigen Angestellten allein war. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch, bedrohte sie dann aber plötzlich mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Schließlich griff der Unbekannte selbst in die Kasse hinter dem Tresen und flüchtete mit dem so erlangten Geld aus dem Geschäft - wieder über den Parkplatz und dann in Richtung der Grodenstraße.

Der Mann wird als circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und mit hellem Hautton beschrieben. Er soll gutes Deutsch gesprochen und zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke, eine enge, blaue Jeans sowie ein schwarzes Cap getragen haben. Zudem soll er eine Tüte aus Kunststoff bei sich gehabt haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sich um den Tatzeitpunkt herum in der Bäckerei aufgehalten haben oder sonstige Hinweise zum unbekannten Täter oder Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell