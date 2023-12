Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 5er BMW aufgebockt und Reifen gestohlen

Werdohl (ots)

Zwischen Sonntagabend, 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 11:00 Uhr, entwendeten Unbekannte alle vier Reifen eines 5er BMWs. Das Auto stand auf einem Parkplatz zwischen der Schützenstraße und Dammstraße geparkt. Der Halter stellte das auf Pflastersteinen aufgebockte Fahrzeug am Morgen fest und informierte die Polizei. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02392/9399-0 mit der Polizeiwache in Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl)

