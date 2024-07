Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbeckerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Weißer Budenweg/ B3, Mittwoch, 03.07.2024, 17.18 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 21-jährige Frau aus Einbeck befuhr mit ihrem Pkw den weißen Budenweg in Richtung B3 und wollte im weiteren Verlauf auf die B3 in Richtung Edesheim einbiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende 51-jährige Einbeckerin, welche mit ihrem Kleinkraftrad auf dem geteilten Geh- und Radweg der B3 in Richtung Northeim unterwegs war.

Es kam schließlich zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die 51-jährige Zweiradfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Kleinkraftrad als auch am Pkw entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 1500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell