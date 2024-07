Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, L 592, Haieshausen / Billerbeck, Dienstag, 02.07.24, 07.00 Uhr EINBECK (schw) - Am Dienstag, 02.07.24, gegen 07.00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw aus Borken die L592 aus Haieshausen kommend und wollte an der K649 in Richtung Billerbeck abbiegen. Hierbei übersah der 29-jährige den Pkw VW Golf einer 30-jährigen Einbeckerin, die ihrerseits aus Richtung Billerbeck kam und auf die L592 einbiegen wollte. Die 30-jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ca. 6000,- EUR.

