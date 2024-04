LPI-EF: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Erfurt (ots) - Ein Anwohner wurde in der Nacht zu Donnerstag im Erfurter Norden auf mehrere Personen aufmerksam, die sich an einem Roller zu schaffen machten. Die Polizei stoppte schließlich einen 33-jährigen Mann mit dem Leichtkraftrad in einem Garagenkomplex am Roten Berg. Bei einer Überprüfung der Rahmennummer fiel auf, dass das Moped gestohlen war. Das angebrachte Kennzeichen gehörte zudem nicht an das Gefährt. ...

