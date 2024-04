Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl führt zu Zufallsfund

Erfurt (ots)

Ein Anwohner wurde in der Nacht zu Donnerstag im Erfurter Norden auf mehrere Personen aufmerksam, die sich an einem Roller zu schaffen machten. Die Polizei stoppte schließlich einen 33-jährigen Mann mit dem Leichtkraftrad in einem Garagenkomplex am Roten Berg. Bei einer Überprüfung der Rahmennummer fiel auf, dass das Moped gestohlen war. Das angebrachte Kennzeichen gehörte zudem nicht an das Gefährt. Der Roller wurde sichergestellt und gegen den Mann Anzeige erstattet.

Während des Einsatzes wurden die Beamten auf eine Kiste mit Drogen in einer offenen Garage aufmerksam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Abstellfläche angeordnet. Hierbei stieß die Polizei auf verschiedene Betäubungsmittel, u. a. über 500 Gramm Marihuana und synthetische Drogen, sowie mehrere Softairwaffen und eine Armbrust. Der ermittelte 44-jährige Garagenbesitzer wurde wegen des Anfangsverdachts des Drogenhandels mit Waffen vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wurde er gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. (JN)

