Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sozialarbeiter angegriffen

Erfurt (ots)

Ein 39-jähriger Mann konnte gestern gar nicht wieder schnell genug mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Gerade frisch aus der Haft entlassen, hatte er seinen Sozialarbeiter in Erfurt aufgesucht. Als der 39-Jährige mit diesem in Streit geriet, biss er den Mann ins Ohr, schlug ihn mit der Faust ins Gesicht und attackierte ihn mit einem Feuerlöscher. Leicht verletzt kam der Sozialarbeiter in ein Krankenhaus. Der ehemalige Strafgefangene hat sich nun u. a wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell