LPI-EF: Tausende Gemüsekisten gestohlen

Sömmerda (ots) - In Sömmerda führte eine Vollbremsung Mittwochmorgen zu einer verletzten Person. Eine 56-Jährige war mit ihrem Skoda in der Lucas-Cranach-Straße unterwegs gewesen. An einer Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin. Diese musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Vollbremsung verletzte sich ein Beifahrer leicht. Die Polizei kam vor Ort und stellte ...

