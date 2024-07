Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck / Kreiensen, Luisenstraße, Montag, 01.07.24, 14:35 Uhr EINBECK (schw) - Am Montag, 01.07.24, in der Zeit von 14.35 Uhr - 15.10 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Kreiensen, einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Pkw Audi A4 der 36-jährigen Halterin war in Kreiensen, in der Luisentraße zum Parken abgestellt. Gegen 14.35 Uhr am Montag war der Pkw noch ohne Beschädigungen. Als sie gegen 15.10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die gesamte Front ihres Pkw beschädigt wurde. Weiterhin wurde die linke Seite des Pkw beschädigt. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen nicht vor. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

