Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck / Kreiensen, Steinweg, Montag, 01.07.24, 07:45 Uhr EINBECK - (schw) Am Montag, 01.07.24, 07.45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer aus einem Einbecker Ortsteil mit seinem Pkw VW Golf die Leinestraße in Kreiensen /Greene, in Richtung Steinweg. Am Einmündungsbereich zum Steinweg hielt der Einbecker mit seinem Pkw ordnungsgemäß an, um den Kreuzungsbereich einzusehen. Beim Einfahren in den Steinweg übersah er dann jedoch den 47-jährigen Fahrzeugführer aus Freden mit seinem VW Up, der auf dem bevorrechtigten Steinweg in Richtung Brunsen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der 47-jährige Up-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ca. 15.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell