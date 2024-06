Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

An Dreistigkeit kaum zu überbieten war die Aktion eines 38-Jährigen und dessen Kumpanen gestern in einem Baumarkt in Weimar Nord. Bestückt mit mehreren Werkzeugen und Gartengeräten begab sich der aus Apolda stammende Mann in den Außenbereich des Marktes und begann diese Gegenstände über den Zaun zu werfen. Auf dessen anderer Seite stand sein Komplize und nahm alles an sich. Als die Männer auf ihr Tun angesprochen wurden, suchte der Außenstehende mit dem Beutegut das Weite. Der andere konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Eine Auflistung der so entwendeten Gegenstände und der dadurch entstandene finanzielle Schaden, wird gegenwärtig erstellt.

